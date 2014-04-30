Долги за коммунальные услуги в Украине снизились на 3%

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат).

По данным службы, средний срок задолженности составляет 3 месяца.

Всего в январе-марте 2014 года украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 12,5 млрд грн, что составило 91,4% начисленных за этот период сумм. Самый высокий уровень оплаты наблюдался в Закарпатской, Львовской и Винницкой областях (110,6-101,4%), а самый низкий – в Харьковской области и Крыму – 78,7% и 83,4% соответственно.

По информации Госстата, средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) в марте 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 10,2% - до 463,7 грн.

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Также сообщается, что в январе-марте текущего года с населением было заключено 15 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 46,3 млн грн.

Как сообщал УНИАН, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в феврале 2014 года по сравнению с январем выросла на 3,4% - до 14,031 млрд грн.

В 2013 году украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 38,4 млрд грн, что составило 99% начисленных за этот период сумм.