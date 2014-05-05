В Киеве подорожало жилье на вторичке

Средняя стоимость квартир в гривне на вторичном рынке недвижимости Киева в апреле 2014 года по сравнению с мартом выросла на 2,7% - до 20 999 грн/кв. м, в долларовом эквиваленте средневзвешенная цена предложения уменьшилась на 3,5% - до 1 849 долл./кв. м.

Об этом в своем ежемесячном отчете сообщил информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Согласно сообщению, больше всего в прошедшем месяце подорожали 4-комнатные квартиры – на 4,8%, до 21 728 грн/кв. м. 1-комнатные и 3-комнатные квартиры в апреле выросли в цене на 2,9% и 3,1%, до 19 920 грн/кв. м и 21 231 грн/кв. м, соответственно. Средняя стоимость предложения 2-комнатных квартир в столице выросла на 1,9% - до 21 571 грн/кв. м.

При этом наибольший рост стоимости квартир в апреле наблюдался в Голосеевском и Днепровском районах Киева – на 5,1% и на 5%, до 20 617 грн/кв. м и 17 059 грн/кв. м, соответственно. Меньше всего цена квартир на «вторичке» выросла в Печерском районе – на 2,5%, до 30 116 грн/кв. м.

Количество представленных к продаже квартир в апреле увеличилось на 18,3% относительно марта и составило 21 716 квартир. Объем предложения в общей площади и денежном выражении увеличился, соответственно, на 15,6% и 11,8%.

В структуре предложений, по данным портала «Столичная недвижимость», 1-комнатные квартиры занимают 29%, 2-комнатные и 3-комнатные – по 32% и 4-комнатные – 7%.

Как сообщал УНИАН, из-за резкой девальвации курса национальной валюты и привязки цен к доллару стоимость жилья на вторичном рынке Киева в феврале подскочила на 24,8% - до 18,88 тыс. грн/кв. м.

В марте средняя стоимость представленных к продаже квартир на «вторичке» Киева выросла еще на 3,3% - до 20,45 тыс. грн/кв. м.

Всего с начала 2014 года цены на жилую недвижимость в Киеве в гривнях увеличились на 32,3%, а в долларах уменьшились на 6,9%.