Первичка Киева за месяц подорожала на 11%

Как сообщил в своем ежемесячном отчете информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость», таким образом, рост стоимости квартир на «первичке» по сравнению с апрелем 2013 года составил 15%.

«В апреле застройщики существенно подняли стоимость жилья, обосновывая изменение цены ростом курса доллара. Также изменились условия предоставления рассрочки. На сегодняшний день большинство застройщиков предоставляют рассрочку лишь до введения дома в эксплуатацию. При этом увеличился процент скидки при 100% оплате стоимости квартиры. В данном случае можно рассчитывать на скидку от 5 до 15%», - сказано в отчете.

По данным экспертов, в прошлом месяце на первичном рынке квартиры бизнес- и премиум-класса выросли в цене на 15,3% и 13,85% - до 17 582 грн/кв. м и 25 207 грн/кв. м соответственно. Стоимость квартир эконом-класса в новостройках подорожала не так существенно – на 4%, до 10 493 грн/кв. м.

Аналитики также отметили, что в апреле к продаже предлагались квартиры 66 операторами в 131 объекте. В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса – 60%. Новостройки бизнес-класса составляют 28% от общего количества, премиум-класса – 12%.

При этом предложение квартир на рынке новостроек Киева в апреле по сравнению с мартом в общей площади и денежном выражении выросло на 17,74% и на 13,94% соответственно.

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Как сообщал УНИАН, ранее эксперты и участники рынка недвижимости прогнозировали, что вследствие существенного роста курса доллара застройщики повысят цены на жилье минимум на 10-15%.

Из-за резкой девальвации курса национальной валюты и привязки цен к доллару стоимость жилья на вторичном рынке Киева еще в феврале подскочила на 24,8% - до 18,88 тыс. грн/кв. м.

В марте средняя стоимость представленных к продаже квартир на «вторичке» Киева выросла еще на 3,3% - до 20,45 тыс. грн/кв. м.

Всего с начала 2014 года цены на жилую недвижимость на вторичном рынке Киева в гривнях увеличились на 32,3%, а в долларах уменьшились на 6,9%.