В Украине упростили регистрацию прав на построенное до 1992 года жилье

Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал Законы «О внесении изменений в статью 19 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» относительно особенностей государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества, законченные строительством до 5 августа 1992 года».

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 15 апреля приняла соответствующий закон.

Статья 19 Закона "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений" дополняется положением, в соответствии с которым для осуществления государственной регистрации прав собственности, с последующей выдачей соответствующего свидетельства о праве собственности, на объекты, которые расположены на территориях сельских советов, которые закончены строительством до 5 августа 1992 года, индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома, хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения, пристройки к ним, проведение технической инвентаризации не требуется.

Документом, который заменяет технический паспорт, в случае его отсутствия является выписка из похозяйственной книги, которая предоставляется исполнительным органом сельских советов (в случае, если такой орган не создан – сельским головой) или соответствующим архивным учреждением.

Для осуществления государственной регистрации прав собственности указанных объектов недвижимости документами, удостоверяющими вещные права на земельные участки под такими объектами, могут также считаться решения соответствующего сельского совета о передаче (предоставлении) земельного участка в пользование или собственность.

Государственная регистрация прав собственности, с последующей выдачей соответствующего свидетельства о праве собственности, на объекты, которые закончены строительством до 5 августа 1992 года, индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома, хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения, пристройки к ним, и на которые ранее не проводилась государственная регистрация прав собственности, для лиц, за которыми закреплены лицевые счета в похозяйственных книгах соответствующих сельских советов, осуществляется на основании поданного заявления и выписки из указанных книг, предоставленной исполнительным органом сельских советов (в случае, если такой орган не создан – сельским головой) или соответствующим архивным учреждением, а также других документов, определенных в Порядке государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений.