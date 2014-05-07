Нотариусы с 8 мая смогут предоставлять выдержки из Госреестра недвижимости

Нотариусы смогут предоставлять выдержки из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество с 8 мая, тогда как ранее такие функции выполняли исключительно государственные регистраторы.

Соответствующие изменения закреплены законом Украины №1219-VII от 16 апреля, опубликованном в газете «Голос Украины» в среду.

Как уточняется в законе, он вступает в силу со следующего дня после его опубликования.

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Как сообщал УНИАН, правительственный законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления информации о государственной регистрации прав и их обременений из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество» был принят Верховной Радой 16 апреля.

