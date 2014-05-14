Столичных застройщиков могут обязать передавать городу часть возводимого жилья

Соответствующая инициатива содержится в проекте закона № 4831 от 8 мая 2014 года, зарегистрированном в Верховной Раде шестью депутатами от фракции ВО «Батькивщина».

Законопроектом предусмотрено, что Киевсовет будет самостоятельно определять процент передаваемой столице жилплощади, а также граничный размер паевого участия застройщиков в развитии инфраструктуры города.

Как объясняется в пояснительной записке к документу, сейчас, в соответствии с законом Украины «О регулировании градостроительной деятельности», застройщики освобождены от передачи городу жилой площади, кроме паевого участия в размере 4% сметной стоимости строительства.

«В результате этого город Киев недополучает ежегодно свыше тысячи квартир для обеспечения жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий», - говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит обеспечить жильем украинцев, пребывающих на квартирном учете, а также тех граждан, которые нуждаются в переселении из старых и непригодных для проживания домов.

Впрочем, по словам юриста международной юридической фирмы Dentons Анжелики Штукатуровой, норма о наделении Киевсовета правом самостоятельно определять процент жилья для передачи городу может стать полем для коррупции.

«Такая норма – возможность для коррупции. Должна быть, как минимум, максимальная «планка», - считает юрист.

«Кроме того, пока предложенная норма напрямую противоречит положениям статьи 40 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности», которая запрещает органам местного самоуправления требовать от заказчика строительства любые услуги, в том числе осуществление строительства объектов и передачи материальных или нематериальных ценностей, кроме уплаты паевого участия», - добавила Штукатурова.

По ее мнению, в случае принятия законопроекта, «новый» механизм может не только стать источником коррупции, но и значительно увеличить стоимость строительства жилья в столице».

Читайте такжеКабмин нашел только 10 млн гривень на строительство доступного жилья

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики в Украине к концу 2013 года на квартирном учете состояли 807,7 тыс. семей и одиноких граждан. Больше всего украинцев пребывали на квартирном учете в Киеве – почти 77 тыс. При этом получили жилье и улучшили свои жилищные условия в прошлом году лишь 6 тыс. семей и одиноких граждан, из которых 1,2 тыс. – в столице.

Читайте такжеВ Украине за год на 21% сократилась квартирная очередь