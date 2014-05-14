Цены на квартиры в долларах снизились во всех районах Киева

Цена на жилье в долларовом эквиваленте в начале мая снизилась во всех районах Киева, сообщила УНИАН пресс-служба консалтинговой компании UTG со ссылкой на проведенное компанией исследование.

Согласно сообщению, средняя цена предложения на рынке вторичной недвижимости Киева в мае составила 1 862 долл./кв. м, а на рынке первичной недвижимости 1 279 долл./ кв. м.

«На сегодняшний день наблюдается ежемесячное постепенное снижение стоимости жилья, номинированной в долларах, путем прямого снижения цены или использования застройщиками «акций лояльности» - фиксирования рассрочки на уровне 8,5 грн за доллар при первом взносе в 50%, фиксирование цены на уровне 10 грн за доллар на весь срок рассрочки и прочее», - цитирует пресс-служба компании старшего аналитика департамента стратегического консалтинга UTG Константина Олейника.

«В целом, наблюдается тенденция если не к возвращению, то к приближению номинированной в гривнах стоимости до начала существенных курсовых колебаний», - добавил эксперт.

По данным UTG, наибольшее снижение в абсолютном значении продемонстрировал Шевченковский район. За месяц вторичное жилье потеряло в цене около 42 долл./кв. м, опустившись до отметки 2 257 долл./кв. м. На 31 долл. снизилась цена квадратного метра в Голосеевском и Днепровском районе, составив 1 719 долл./кв. м и 1 612 долл./кв. м соответственно.

«Квартиры в традиционно самом дорогом районе Киева – Печерске – показали одно из наименьших понижений цены как в процентном (на 0,69%), так и денежном (на 19,78 долл./кв. м) выражении. Сейчас 1 квадратный метр квартиры здесь стоит 2 873 долл./кв. м», - говорится в сообщении UTG.

В компании также отметили, что новостроки в Печерском районе, напротив, продемонстрировали одно из наибольших снижений – на 24 долл./кв. м. Выше показатель только у Голосеевского района, где стоимость снизилась на 27 долл./кв. м. По состоянию на средину мая цена 1 квадратного метра на Печерске и Голосеево составила 2 457 долл./кв. м и 1 681 долл./кв. м соответственно.

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Как сообщал УНИАН, по данным информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость, средняя стоимость квартир на первичном рынке Киева в апреле 2014 года по сравнению с мартом выросла на 11% - до 15 104 грн/кв. м. При этом, застройщики обосновывают повышение цен ростом курса доллара.

На «вторичке» столицы, по информации экспертов, средняя стоимость квартир в гривне в апреле по сравнению с мартом выросла на 2,7% - до 20 999 грн/кв. м, в долларовом эквиваленте средневзвешенная цена предложения уменьшилась на 3,5% - до 1 849 долл./кв. м.

