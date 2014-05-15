Столичное жилье подешевело в долларах на 15%

Стоимость жилья в долларовом эквиваленте на рынке недвижимости Киева за последние несколько месяцев снизилась на 15%, а количество сделок с недвижимостью сократилось в разы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в четверг сообщил президент Союза специалистов по недвижимости Украины Александр Рубанов.

«Рынок буквально за 4 месяца, даже меньше, просел на 15% в долларовом эквиваленте», - сказал Рубанов.

При этом эксперт отметил, что стоимость жилья в гривне из-за девальвации национальной валюты выросла, поэтому цены на квадратные метры по-прежнему остаются недоступны для потребителя.

Вместе с тем, присутствовавший на пресс-конференции президент украинского представительства международной федерации недвижимости FIABCI Александр Бондаренко отметил, что на столичном рынке недвижимости наблюдается многократное сокращение количества сделок купли-продажи квартир.

«За март месяц, в апреле примерно та же ситуация - 350 сделок по официальным отчетам Минюста на весь Киев. Это при том, что в докризисное время было приблизительно 3,5 тысячи транзакций в месяц», - сказал Бондаренко.

Как уточнил Рубанов, сокращение количества сделок с недвижимостью наблюдается не только в Киеве, но и по всей Украине. По данным Бондаренко, в наибольшей мере это касается восточных регионов страны, где нестабильная политическая обстановка и возникший вследствие этого вооруженный конфликт привели практически к полной остановке рынка. При этом эксперт отметил, что желающих продать жилье в данных регионах достаточно, однако спроса на него со стороны покупателей практически нет.

Что касается столичного рынка аренды жилья, то, по данным Бондаренко, его также не обошли стороной негативные тенденции. В частности, по словам эксперта, из-за существенного падения спроса, стоимость аренды жилья в Киеве за последние несколько месяцев упала на 30-50%.

Читайте такжеЦены на квартиры в долларах снизились во всех районах Киева

Как сообщал УНИАН, по данным информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость», средняя стоимость квартир на первичном рынке Киева в апреле 2014 года по сравнению с мартом выросла на 11% - до 15 104 грн/кв. м. При этом застройщики обосновывают повышение цен ростом курса доллара.

На «вторичке» столицы, по информации экспертов, средняя стоимость квартир в гривне в апреле по сравнению с мартом выросла на 2,7% - до 20 999 грн/кв. м, в долларовом эквиваленте средневзвешенная цена предложения уменьшилась на 3,5% - до 1 849 долл./кв. м. В начале мая, по информации консалтинговой компании UTG, цены на жилье в столице в долларовом эквиваленте продолжили снижение.