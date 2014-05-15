Ввод в эксплуатацию жилья за квартал вырос на 11%

Показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине в январе-марте 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 10,9% - до 2,347 млн кв. м, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, 295,7 тыс. кв. м (12,6% от общего объема) жилья введено согласно временному порядку принятия в эксплуатацию домов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ. Таким образом, объем принятого в эксплуатацию жилья в І квартале без учета жилья, принятого в соответствии с данным порядком, увеличился на 47,1% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года – до 2,051 млн кв. м.

В частности, в городских населенных пунктах в январе-марте 2014 года введено в эксплуатацию 1,577 млн кв. м, в сельской местности – 770,2 тыс. кв. м. При этом 59,5% из общего объема жилья введено в одноквартирных домах, 40,3% – в домах с двумя и более квартирами и 0,2% – в общежитиях.

Всего в первом квартале введено в эксплуатацию 21,921 тыс. квартир, из которых однокомнатных – 35,3%, двухкомнатных – 25,8%, трехкомнатных – 17,3% и др. Средняя площадь квартир составила 46,5 кв. м, 72,7 кв. м и 113,8 кв. м соответственно.

В Киевской и Ивано-Франковской областях в январе-марте 2014 года было введено в эксплуатацию 23,8% от общего объема жилья, еще 34,1% - в Крыму, Киеве, а также во Львовской и Одесской областях. В Киеве и Киевской области было введено 182 тыс. кв. м и 306,3 тыс. кв. м жилья соответственно.

За счет средств госбюджета за отчетный период введено всего лишь 3,4 тыс. кв. м жилья (0,1% от общего объема), что в 3,6 раза больше показателя за аналогичный период 2013 года.

По информации Госстата, сокращение объемов ввода жилья (без учета временного порядка) по итогам первого квартала зафиксировано в 10 областях Украины, а также в столице. Наибольшее снижение зафиксировано в Днепропетровской области - на 50,7%.

Наилучшие показатели роста в январе-марте текущего года (без учета временного порядка) зафиксированы в Черниговской области – более чем в 3 раза, а также в Ивано-Франковской и Львовской областях – в 2,8 и 2,6 раза соответственно.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине в 2013 году вырос на 4,4% по сравнению с 2012 годом - до 11,217 млн кв. м.

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В І квартале 2013 года ввод в эксплуатацию жилья вырос на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 2,116 млн кв. м.