В Крыму аренда жилья подешевела в 2-2,5 раза из-за отсутствия спроса

Стоимость предложения сезонной аренды жилья в Крыму из-за отсутствия спроса снизилась примерно в 2-2,5 раза по сравнению с 2013 годом, сообщил на пресс-конференции президент украинского представительства международной федерации недвижимости FIABCI Александр Бондаренко.

«В Партените в сезон двухкомнатная квартира, условия проживания более или менее, стоила приблизительно 500 долларов за 10 дней… Сейчас не сдается ни под каким соусом по цене 200-250 долларов», – сказал Бондаренко.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции президент «Союза специалистов по недвижимости Украины» Александр Рубанов добавил, что также существенно снизилась стоимость проживания в гостиницах полуострова.

«Та же гостиница «Ялта»: в прошлом году проживание было в районе 150 долларов в сутки, в пересчете, сейчас – 15-20 долларов в сутки», – сказал Рубанов.

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Вместе с тем, эксперты отметили, что на рынке купли-продажи недвижимости после аннексии полуострова Россией наблюдается некоторое повышение прайсовых цен, однако о реальной стоимости недвижимости в Крыму можно будет говорить только после возобновления реальных сделок. Пока же из-за невозможности регистрации прав собственности на недвижимость никакие транзакции в Крыму невозможны.

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Как сообщал УНИАН, 16 марта в АР Крым прошел нелегитимный референдум о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, которому предшествовала почти трехнедельная оккупация Крыма российскими военными. Согласно результатам плебисцита, которые не были признаны ни Украиной, ни мировым сообществом, более 95% крымчан проголосовали за выход Крыма из состава Украины и присоединение его к РФ. 18 марта в Кремле было подписано соглашение о принятии АР Крым и Севастополя в состав России.

