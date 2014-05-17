У Яценюка решили, как будут продавать имущество бывших чиновников-коррупционеров

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте президента.

Как отмечается в сообщении, постановление было разработаноо Межведомственной рабочей группой по вопросам антикоррупционного законодательства во главе с Еленой Тищенко совместно со специалистами МВД Украины.

По словам Тищенко, документ избавит государство от весомого финансового бремени, которое вызывает содержание имущества коррупционеров, покинувших ее территорию.

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В частности, постановлением определяется порядок установления оценки имущества, которое было изъято органом досудебного расследования и признано вещественным доказательством в уголовном производстве.

Речь идет об имуществе, хранение которого невозможно, затруднено из-за его громоздкости или по другим причинам, или издержки по обеспечению специальных условий хранения которого являются соразмерными с его стоимостью.

Оценка и реализация такого имущества возможна в случае, если это не вредит уголовному производству.

«Например, содержание таких объектов как «Межигорье» или содержание нефтепродуктов в железнодорожных вагонах - это миллионы гривен. Все эти расходы ложатся на налогоплательщиков. В таком случае, возможно рассмотрение вопроса об оценке и реализации такого имущества», - пояснила Тищенко.

По ее словам, оценку имущества будет устанавливать специальная комиссия, в состав которой ввойдут представители досудебного расследования, Торгово-промышленной палаты, владельца или лица, которому имущество вверено, а в случае необходимости - специалисты, которые имеют необходимые экспертные знания.

В то же время, Тищенко отметила, что документ будет обеспечивать соблюдение интересов не только государства, но и собственника такого имущества.

В частности, постановление содержит пункт о гарантии возврата средств владельцу или уполномоченному лицу, полученных от реализации имущества, согласно окончательной стоимости акта оценки имущества в случае, если в дальнейшем имущество признано таким, что не подлежит взысканию или специальной конфискации.



