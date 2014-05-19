В Севастополе пайщики протестуют против решения новых властей о сносе высотки

В Севастополе пайщики высотной новостройки на мысе Хрустальном (улица Капитанская) продолжают протестовать против решения губернатора Сергея Меняйло о демонтаже уже возведенного дома, ключи от которого вскоре должны были получить люди – новые российские власти заявили, что объект возведен с нарушением, а потому будет снесён, сообщает ПолитНавигатор.

Строительство дома по ул. Капитанская, 16 началось в январе 2011 года. Подготовкой проектно-сметной документации занимался заслуженный архитектор Украины, разработчик генерального плана Севастополя Григорий Григорянц. Он утверждает, что работы шли по всем правилам.

Об отсутствии нарушений говорят и застройщики – в предыдущие годы на объекте неоднократно проводились проверки, и никаких претензий не возникало.

Несмотря на это, 11 мая начался демонтаж высотки. Уже сняты пластиковые стеклопакеты. Сейчас процесс пытаются остановить пайщики – еще недавно эти люди надеялись совсем скоро получить ключи от новых квартир, теперь же рискуют потерять вложенные средства.

Застройщик и пайщики заявляют, что для демонтажа высотки нет необходимого судебного решения. Протестующие считают, что губернатора Меняйло дезинформировали и просят власти «не рубить с плеча».

Покупатели квартир также недоумевают, почему объектом атаки новых властей стала компания Николая Соколова – политических причин тут быть не может, так как бизнесмен занимал пророссийскую позицию – его фирма осуществляла работы по строительству корпусов севастопольского филиала МГУ, а не так давно была профинансирована установка в городе нового памятника – русскому адмиралу Сенявину.