Строители сократили объемы работ почти на 6%

По данным Госстата, строительные предприятия уменьшили объем работ по строительству зданий на 8,7% - до 6,458 млрд грн.

При этом объем работ по строительству жилых зданий увеличился на 7,5% - до 2,779 млрд грн, а по строительству нежилых объектов - сократился на 18,2% - до 3,679 млрд грн. Объем работ по строительству инженерных сооружений снизился на 2,7% - до 6,631 млрд грн.

Работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-апреле составили 84,3% от общего объема, работы по капитальному и текущему ремонту – 7,9% и 7,8% соответственно.

По данным Госстата, строительные предприятия Киева снизили объемы работ на 7,5% - до 3,1 млрд грн, выполнив 23,7% от общего объема работ в стране.

При этом в ведомстве сообщили, что на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым объемы строительных работ в январе-апреле 2014 года сократились более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 437,5 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, строительные предприятия Украины в январе-марте 2014 года сократили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4% - до 9,79 млрд грн.

В 2013 году стройпредприятия сократили объемы работ по сравнению с 2012 годом на 14,5% - до 58,88 млрд грн, а в 2012 году - на 14%, до 62,28 млрд грн.