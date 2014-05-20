Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг снизились на 21,5%

В январе-апреле 2014 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 30 млн грн, что на 8,2 млн грн (на 21,5%) меньше, чем в январе-апреле 2013 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 27,4 млн грн, в сельской – 2,6 млн грн.

По информации Госстата, субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе-апреле т.г. были назначены 239,1 тыс. семей (94,9% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 170,8 тыс., в сельской – 68,3 тыс. семей. По сравнению с январем-апрелем 2013 года количество семей, которым были назначены субсидии, уменьшилось на 51 тыс. (на 17,6%).

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в апреле 2014 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился на 5,7% – до 71,6 грн.

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Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Волынской и Днепропетровской областях (209,4 грн и 181,4 грн соответственно), наименьший – в Закарпатской, Кировоградской, Херсонской и Житомирской областях (12,6-15,8 грн).

Как сообщал УНИАН, в Украине субсидии на оплату ЖКУ в январе-марте 2014 года сократились на 8,7 млн грн (на 25%) по сравнению с аналогичным периодом 2013 года – до 26,1 млн грн.

В 2013 году жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 272,5 млн грн, что на 20 млн грн (на 6,8%) меньше, чем в 2012 году.