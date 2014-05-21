Санкции Запада ударили по российскому рынку недвижимости

Два проекта в России в отношении недвижимости будут отложены до тех пор, пока политическая ситуация в стране не стабилизируется, сказано в финансовом отчете Atrium European Real Estate за I квартал 2014 г., пишут "Ведомости".

В отчете говорится, что речь идет о новых фазах уже существующих проектов. Что это за проекты, в документе не сказано. Не стал об этом говорить и представитель компании Ричард Сандерлэнд.

Atrium European Real Estate (ранее называлась Meinl European Land) — крупный европейский девелопер, специализирующийся на торговых центрах. В портфеле компании — 153 объекта стоимостью $2,5 млрд в Польше, Словакии, Чехии и России.

В России у компании семь проектов — два в Москве и по одному в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Волгограде и Тольятти.

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