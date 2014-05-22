Для нормальной очистки воды в Украине нужно 60 млрд гривень - Минрегион

Такие данные сообщил журналистам начальник управления ВКХ Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) Сергей Дзезык.

«Если говорить о капитальных вложениях, которые необходимы для того, чтобы полностью провести реконструкцию очистных сооружений, то, по нашим оценкам, эта сумма составляет 60 млрд грн на Украину», – сказал Дзезык.

По его словам, на сегодняшний день таких средств у предприятий ВКХ взять неоткуда, в частности из-за того, что тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода покрывает затраты предприятий лишь на 60-70%. При этом амортизационные отчисления, которые в первую очередь должны направляться на восстановление основных фондов водоканалов и в структуре себестоимости тарифов составляют в среднем 8-12%, расходуются на ликвидацию аварийных ситуаций.

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По мнению Дзезыка, в таких условиях проведение мер по модернизации очистительных сооружений возможно лишь с привлечением средств от международных финансовых организаций.

Как сообщал УНИАН, по данным Минрегиона, на модернизацию и развитие водопроводно-канализационного хозяйства в 2013 году было направлено 915 млн грн. Из этой суммы 356 млн грн – средства местных бюджетов, 225 млн грн - кредит Всемирного банка в рамках проекта «Развитие городской инфраструктуры» и 219 млн грн - средства предприятий водопроводно-канализационного хозяйства. Еще 115 млн грн было выделено из госбюджета.