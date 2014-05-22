Фонд молодежного строительства призывает сохранить финансирование жилищных программ

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству призывает правительство Украины обеспечить финансирование практически замороженных жилищных программ на уровне, предусмотренном самими программами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в четверг заявил директор Ипотечного центра в Киеве и Киевской области Госфонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный.

“Программы в этом году будут находиться в периоде стагнации. Но все-таки мы надеемся, что правительство и Верховная Рада при пересмотре бюджета по результатам первого полугодия учтут предложения фонда, Минрегиона и представителей Международного валютного фонда, которые касаются необходимости выделения ассигнований из бюджета на реализацию данных программ, так как они несут и социально-политический эффект, и имеют экономический эффект”, - сказал Комнатный.

По его словам, средства, необходимые для реализации программ, прописаны в самих программах, ничего более для их реализации не нужно. В частности, Комнатный сообщил, что для реализации программы льготного молодежного кредитование необходимо выделить 600 млн грн, на “Доступное жилье” - 200 млн грн, а на удешевление стоимости ипотечных кредитов - 300 млн грн.

“Мы будем отстаивать позиции, утвержденные самой программой. Но будет еще лучше, если мы сможем отстоять те показатели, которые были заложены в первой редакции госбюджета - 600 млн грн на льготное молодежное кредитование, 200 млн - на доступное жилье, 300 млн грн - на удешевление стоимости ипотечных кредитов”, - отметил Комнатный.

Кроме того, по его словам, на реализацию городской социальной программы в Киеве по льготному молодежному кредитованию необходимо выделить из городского бюджета — 12 млн грн, а из госбюджета — 30-35 млн грн на 2014 год.

По данным Госфонда содействия строительству, представленным в пресс-релизе, в 2014 году суммарно по всем программам, которые реализует ведомство, в Киевском регионе было приобретено всего 33 квартиры. Вместе с тем, всего в 2013 году в столичном регионе при помощи государственных жилищных программ было продано почти 1 тыс. квартир.

Читайте такжеКабмин нашел только 10 млн гривень на строительство доступного жилья

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство не намерено безосновательно сокращать финансирование жилищных программ, включая ипотечные программы, если они являются эффективными. При этом он отмечал, что все жилищные госпрограммы будут проанализированы на предмет их рациональности.

В то же время, в апреле Госфонд содействия молодежному жилищному строительству приостановил реализацию государственной программы «Доступное жилье 70/30», которая предусматривает компенсацию государством 30% стоимости жилья, в связи с полной остановкой государственного финансирования программы.

По данным Минрегиона, в Украине в 2013 году 6 тыс. 742 семьи получили жилье по программам доступного жилья. Из них 4 тыс. 980 семей получили жилье по программам, которые финансируются через Фонд молодежного строительства.