Правительство назначило нового главу Укргосреестра

Кабинет министров Украины назначил Анну Онищенко, ранее занимавшую пост заместителя министра юстиции - руководителя аппарата,главой Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр).

Соответствующее назначение закреплено распоряжением правительства №487-р от 21 мая 2014 года.

Читайте такжеНовый глава Укргосреестра оценил масштабы коррупции в ведомствеДругим распоряжением, опубликованным на веб-сайте Кабмина, правительство назначило уволенного с должности главы Укргосреестра Игоря Алексеева на пост, ранее занимаемый Онищенко.

Как сообщал УНИАН, Алексеев и Онищенко были назначены на должности главы Укргосреестра и замминистра юстиции соответственно в марте текущего года.

Справка УНИАН. Согласно Указу президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» от 9 декабря 2010 года, в Украине создана Государственная регистрационная служба, на которую возложены полномочия по регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей, регистрации религиозных организаций, а также функции в сфере реализации государственной политики по вопросам регистрации. С 1 января 2013 года на Укргосреестр были возложены функции по регистрации прав на недвижимость.