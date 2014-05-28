Кабмин отменил разрешения на строительство несложных объектов

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) отменило необходимость получения разрешения и проведения экспертизы при строительстве несложных объектов.

Как сообщила пресс-служба Минрегиона, соответствующие изменения, согласно приказу министерства, вступят в силу с 1 июля 2014 года.

Согласно сообщению, внести изменения в нормативный документ побуждала определенная нормативная коллизия. Действующим постановлением все объекты, предусмотренные в перечне видов деятельности и объектов повышенной экологической опасности, автоматически были отнесены к V категории сложности.

«Следовательно, все они, даже если это обустройство скважин для водоснабжения небольшой мощности или подключения индивидуальных жилых домов к газоснабжению, нуждались в экспертизе проектной документации и получении разрешения на строительство», - пояснили в Минрегионе.

В министерстве также отметили, что при разработке технической документации на реконструкцию, капитальный ремонт части уже существующего объекта или его техническое переоснащение, применялась категория сложности, которая была присуща объекту в целом.

По мнению вице-премьер министра Украины – главы Минрегиона Владимира Гройсмана, такая ситуация создавала определенные проблемы для бизнеса и населения.

«Ведь если вы, к примеру, владелец мойки и хотели провести всего-навсего замену оборудования, а к вам выставляли требования, будто вы строите новую мойку, то последующие комментарии здесь лишние», - цитирует Гройсмана пресс-служба Минрегиона.

Чиновник заверил, что с 1 июля эта нелепость будет устранена, отметив, что при этом уровень безопасности объектов, которые уже существуют или которые проектируются, никоим образом не снизится.

Справка УНИАН. Закон Украины определяет, что объектом повышенной опасности являются те объекты, которые являются реальной угрозой возникновения чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера.