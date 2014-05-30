В Китае усиливают контроль рынка недвижимости

Китайский банковский регулятор усиливает надзор за рынком недвижимости, чтобы не допустить распространения проблем обанкротившихся застройщиков на всю финансовую систему, но утверждает, что в целом риски от кредитов на недвижимость находятся под контролем, передает Рейтер.

Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая (CBRC) также призвала коммерческие банки создавать планы действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы снизить риски со стороны сектора недвижимости. Регулятор надеется таким образом успокоить инвесторов, которые боятся, что охлаждение рынка недвижимости может спровоцировать рост "плохих" кредитов.

"В целом риск кредитования сектора недвижимости под контролем, поскольку доля таких кредитов в общем банковском кредитовании не очень велика", - сказал Ван Цзуньшу, заместитель директора CBRC, на пресс-конференции, представляя ежегодный доклад.

"Мы будем строго контролировать риски кредитов сектору недвижимости в этом году... и предотвращать распространение рисков... некоторых застройщиков на остальных", - говорится в докладе.

Замедление продаж домов и растущая стоимость заемных средств чинят препятствия китайским застройщикам в последнее время. Некоторые небольшие компании сообщают о трудностях с финансированием.

Согласно официальным данным, рост цен на дома в Китае замедлился в апреле почти до годового минимума, а инвестиции в недвижимость почти выдохлись в первые четыре месяца года.

CBRC повторила в докладе, что продолжит усиливать контроль за рисками, связанными с управлением частным капиталом, запрещая банкам направлять деньги вкладчиков в "пул активов", который обычно непрозрачен и может служить прикрытием для нелегальных операций.