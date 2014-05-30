Долги украинцев за коммунальные услуги снизились почти на 8%

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат).

По данным службы, средний срок задолженности составляет 2,9 месяца.

Всего в январе-апреле 2014 года украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 15,6 млрд грн, что составило 99,3% начисленных за этот период сумм. Самый высокий уровень оплаты наблюдался в Закарпатской, Ивано-Франковской, Винницкой и Львовской областях (115,7-109%), а самый низкий – в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях – 87,7-96%.

По информации Госстата, средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) в апреле 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 6,8% - до 331,8 грн.

Также сообщается, что в январе-апреле текущего года с населением было заключено 18,3 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 57,1 млн грн.

Как сообщал УНИАН, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в марте 2014 года по сравнению с февралем снизилась на 3% - до 13,614 млрд грн.

В 2013 году украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 38,4 млрд грн, что составило 99% начисленных за этот период сумм.

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