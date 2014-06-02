ГИУ в мае выделило на ипотеку 17 млн гривень

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в мае 2014 года направило на поддержку рынка ипотечного кредитования 17 млн грн, сообщила УНИАН пресс-служба учреждения.

Согласно сообщению, в прошедшем месяце ГИУ рефинансировало 20 кредитов, предоставленных украинцам для приобретения жилья на общую сумму более 7 млн грн.

Помимо этого, для формирования ипотечного портфеля банков-партнеров ГИУ предоставлены кредиты на сумму 10 млн грн.

По данным пресс-службы, всего с начала года по программе ГИУ через банки-партнеры гражданам было предоставлено 186 кредитов для приобретения жилья на общую сумму 43,3 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году ГИУ направило на развитие рынка ипотечного кредитования почти 740 млн грн. В частности, учреждение рефинансировало 603 ипотечных кредита на сумму 145,2 млн грн. Кроме того, банкам предоставлены финансовые кредиты для формирования ипотечного портфеля объемом 594,4 млн грн.

Помимо этого, в прошлом году ГИУ направило 375,8 млн грн на завершение строительства жилых объектов.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Читайте такжеРынок недвижимости замер до лучших времен

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В І квартале 2014 года ГИУ увеличило чистую прибыль почти в 2,4 раза по сравнению аналогичным периодом прошлого года – до 5,4 млн грн с 2,3 млн грн. Чистый доход ГИУ в І квартале т.г. снизился на 5,8% - до 52,9 млн грн.

В 2013 году ГИУ снизило чистую прибыль почти в 2,4 раза по сравнению с 2012 годом - до 12,65 млн грн. Чистый доход учреждения в прошлом году снизился на 15,1% - до 208,38 млн грн.