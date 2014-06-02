Функции по содержанию Межигорья передадут госкомбинату «Пуща-Водица»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка.

«Для сохранения этого комплекса (Межигорье – УНИАН) было принято решение о том, чтобы кто-то его взял на сохранение с возможностью поддержки и возможностью ведения хозяйственной деятельности... Министерство предложило одно из дочерних предприятий, а именно агрокомбинат «Пуща-Водица». Для этого был создан отдельный филиал - филиал «Межигорский», - сказал Швайка.

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По его словам, в Межигорье, среди прочего, находятся лаборатория, кинологический центр, молокозавод, зоопарк и теплица. При этом все эти объекты построены на наивысшем уровне и требуют надлежащей охраны и содержания.

«Полезным объектом, который там существует, является лаборатория уровня, которого нет в Украине. Это кинологический центр уровня, которого и близко нет в Европе. Это теплица, построенная по последним достижениям техники и агрономического искусства. Это зоопарк. И это молочный комплекс», - отметил Швайка.

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Все эти объекты, по мнению министра, должны и могут обеспечивать хозяйственную деятельность Межигорья.

«По нашим предварительным расчетам, этот комплекс в формате содержания на государственном предприятии может себя обеспечивать и не требовать дополнительных бюджетных расходов», - резюмировал он.

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Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2014 года после бегства из Украины экс-президента Виктора Януковича, которому предшествовали многотысячные акции гражданского протеста против коррумпированного режима и кровопролитные столкновения между активистами и силовиками, принадлежащая ему резиденция Межигорье стала открытой для всех желающих. 23 февраля Верховная Рада вернула Межигорье в государственную собственность.