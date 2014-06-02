Минюст предлагает ГПУ арестовать российское госимущество из-за аннексии Крыма

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что Минюст обратился с предложением в Генеральную прокуратуру Украины рассмотреть возможность ареста и отчуждения в пользу Украины российского государственного имущества в качестве компенсации ущерба за аннексию Крыма Российской Федерацией.

Об этом министр заявил на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Петренко, общая сумма ущерба, причиненного Украине аннексией Крыма Российской Федерацией, составляет 1 триллион 80 миллиардов гривен, без учета стоимости полезных ископаемых и упущенной выгоды.

В связи с чем, Минюст предлагает Генеральной прокуратуре обращаться в суды по поводу компенсации этого ущерба государственным имуществом Российской Федерации на территории Украины в судебном порядке.

“Мы предложили нашей Генеральной прокуратуре, чтобы были возбуждены соответствующие уголовные производства и, насколько я знаю, они уже возбуждены относительно совершения военных преступлений российскими оккупационными силами, формирования террористических организаций в Крыму, что привело к незаконному отчуждению и оккупации части территории Украины. В качестве соучастников этих преступлений могут быть привлечены к ответственности соответствующие государственные учреждения и должностные лица Российской Федерации, причастные к оккупации и военным преступлениям. Речь идет о Вооруженных Силах Российской Федерации, о Черноморском флоте Российской Федерации. Мы предложили Генеральной прокуратуре в рамках этих уголовных производств принять ряд процессуальных решений наложить аресты на имущество Российской Федерации и компаний Российской Федерации, причастных к оккупации”. - сказал Петренко.

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Он уточнил, что речь идет как о государственных компаниях, так и о компаниях, государственная доля в которых составляет 25% и выше. Кроме того, Петренко отметил, что арестованным может быть российское государственное имущество не только на территории Украины, а при условии соответствующего обращения и согласно международному праву, и имущество, которое принадлежит государству Россия за пределами Украины.