Рада запретила забирать жилье за валютные кредиты

Верховная Рада Украины приняла закон о моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте (№ 4953).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 241 народный депутат из 301 зарегистрированного в сессионном зале.

Как отметил один из авторов законопроекта, внефракционный народный депутат Николай Рудьковский, после доработки профильным комитетом определяется, что в течение действия закона не может быть принудительно взыскано (отчуждено без согласия владельца) недвижимое имущество, которое считается предметом залога согласно статье 4 Закона «О залоге» и/или предметом ипотеки согласно статье 5 Закона «Об ипотеке», если такое имущество выступает в качестве обеспечения обязательств гражданина Украины (заемщика или имущественного поручителя) по потребительским кредитами предоставленным ему кредитными учреждениями – резидентами Украины в иностранной валюте.

Такое недвижимое жилищное имущество в случае принятия такого имущества в эксплуатацию должно быть основным местом жительства заемщика или имущественного поручителя, или в случае, если такое имущество является объектом незавершенного строительства.

Кроме того, у заемщика или имущественного поручителя в собственности не должно находиться другое недвижимое жилое имущество.

Недвижимое жилое имущество должно также быть: для квартиры - не более 130 кв. м, для жилого дома - не более 250 кв. м.

Не может быть принудительно взыскано (отчуждено без согласия владельца) другое имущество (имущественные права), которое в соответствии с законодательством или кредитным договором подлежат взысканию с заемщика, указанного в пункте «а» этой статьи, при недостаточности средств, полученных взыскателем от реализации (переоценки) предмета залога (ипотеки).

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Кредитное учреждение не может уступить (продать, передать) задолженность или долг, определенный в пункте «а» этого пункта, в интересах (в собственность) другого лица.

В течение двух недель со дня вступления в силу этого закона Кабинет министров по согласованию с Национальным банком Украины подает на рассмотрение Верховной Рады проект закона, регулирующий вопросы, указанные в этом законе.

Нацбанк должен привести свои нормативные акты в соответствие с нормами данного закона и осуществляет надлежащие мероприятия как кредитор последней инстанции для поддержки адекватного уровня платежеспособности банков, подпадающих под действие данного закона как кредиторы.

Закон вступает в силу с даты официального обнародования и теряет силу с даты вступления в силу закона, регулирующего вопрос непогашения, выраженной в иностранной валюте, порядке погашения (учета) курсовой разницы, возникающей в бухгалтерском и/или налоговом учете кредиторов и заемщиков, а также порядок списания пени и штрафов, которые насчитываются (были начислены) на такую основную сумму задолженности.

В течение действия данного закона другие законы Украины по вопросам имущественного обеспечения кредитов действуют с учетом его норм.

Закон не распространяется на территорию Украины, признанную временно оккупированной по законам Украины и/или по нормам международного права.

В то же время ряд депутатов высказались за то, что данный закон не должен касаться, в частности депутатов и их помощников. Согласовано было, что действие данного закона не будет распространяться на лица, являющиеся субъектами закона о противодействии и предупреждении коррупции.