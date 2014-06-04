Цены на жилье в Великобритании выросли до рекордного уровня в мае, сообщают Вести.Экономика со ссылкой на агентство Nationwide Building Society.

Цены на недвижимость увеличились на 0,7% по сравнению с апрелем, составив в среднем 186,512 фунтов стерлингов ($312 тыс.). Тем самым был побит рекорд октября 2007 года.

Восстановление экономики Великобритании подтолкнуло спрос на жилье в стране. При этом чиновники Банка Англии обеспокоены возможностью появления пузыря на рынке недвижимости.

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В то время как банки ужесточили получение ипотечного кредита, Nationwide считает, что в основе сильного спроса лежат низкие процентные ставки и падение безработицы.

Европейская комиссия призывает власти Великобритании ускорить жилищное строительство.

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"Несмотря на увеличение нового предложения на рынке недвижимости, оно не может оправдать спрос", - говорилось в заявлении ЕК.

