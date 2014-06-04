Украинцы задолжали по валютной ипотеке 46 млрд гривень - Нацбанк

Сумма долга по договорам об ипотечных кредитах в иностранной валюте составляет 46 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

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"По предварительным данным, количество договоров по ипотечным кредитам в иностранной валюте составляет 87,1 тыс. шт., общая сумма долга по ним - 46,4 млрд грн. Количество договоров по ипотечным жилищным кредитам в иностранной валюте составляет 64,2 тыс. шт., общая сумма долга по ним - 26,4 млрд грн", - говорится в сообщении.

При этом, по данным регулятора, средняя стоимость одного кредита составляет примерно 45,5 тыс. долл. и 35 тыс. долл. соответственно.

Как сообщал УНИАН, 3 июня 2014 года Верховная Рада приняла Закон "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте". Согласно закону, отчуждению не подлежат квартиры площадью до 140 кв. м, дома - до 250 кв. м, в которых прописан заемщик или поручитель, если эта недвижимость является основным местом жительства заемщика.

Мораторий будет действовать до тех пор, пока не вступит в силу закон, который регулирует вопрос перевода в гривню непогашенной основной суммы задолженности. Соответствующий законопроект должен быть разработан в течение двух недель со дня вступления в силу моратория.