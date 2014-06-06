Турчинов подписал закон о запрете забирать жилье за валютные кредиты

И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал Закон «О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе парламента.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада приняла 3 июня.

Законом вводится мораторий на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

За это решение проголосовал 241 народный депутат из 301 зарегистрированного в сессионном зале.

Как отметил один из авторов законопроекта, внефракционный народный депутат Николай Рудьковский, предусматривается, что на протяжении действия закона не может быть принудительно взыскано (отчуждено без согласия владельца) недвижимое имущество, которое считается предметом залога согласно статье 4 Закона «О залоге» и/или предметом ипотеки согласно статье 5 Закона «Об ипотеке», если такое имущество выступает в качестве обеспечения обязательств гражданина Украины (заемщика или имущественного поручителя) по потребительским кредитам, предоставленным ему кредитными учреждениями – резидентами Украины в иностранной валюте.

Такое недвижимое жилищное имущество в случае принятия такого имущества в эксплуатацию должно быть основным местожительством заемщика или имущественного поручителя, или в случае, если такое имущество является объектом незавершенного строительства.

Кроме того, у заемщика или имущественного поручителя в собственности не должно находиться другого недвижимого жилищного имущества.

Недвижимое жилищное имущество должно также быть: для квартиры - не более 130 кв. м, для жилого дома - не более 250 кв. м.

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Не может быть принудительно взыскано (отчуждено без согласия владельца) другое имущество (имущественные права), которое в соответствии с законодательством или кредитным договором подлежит взысканию с заемщика, указанного в пункте «а» этой статьи, при недостаточности средств, полученных взыскателем от реализации (переоценки) предмета залога (ипотеки).

Кредитное учреждение не может уступить (продать, передать) задолженность или долг, определенный в пункте «а» этой статьи, в пользу (в собственность) другого лица.

В течение двух недель со дня вступления в силу данного закона Кабинет министров по согласованию с Национальным банком Украины должен подать на рассмотрение Верховной Рады проект закона, который регулирует вопросы, указанные в этом законе.

Нацбанк должен привести свои нормативные акты в соответствие с нормами данного закона и осуществляет надлежащие меры как кредитор последней инстанции для поддержания адекватного уровня платежеспособности банков, подпадающих под действие этого закона как кредиторы.

Закон вступает в силу с даты официального обнародования и утрачивает действие с даты вступления в силу закона, который регулирует вопросы непогашенности, выраженной в иностранной валюте, порядка погашения (учета) курсовой разницы, которая возникает в бухгалтерском и/или налоговом учете кредиторов и заемщиков, а также порядка списания пени и штрафов, которые начисляются (были начислены) на такую основную сумму задолженности.

На протяжении действия данного закона другие законы Украины по вопросам имущественного обеспечения кредитов действуют с учетом его норм.

Закон не распространяется на территорию Украины, признанную временно оккупированной по законам Украины и/или по нормам международного права.

В то же время ряд депутатов высказались за то, что данный закон не должен касаться, в частности, депутатов и их помощников. Согласовано было, что действие данного закона не будет распространяться на лиц, которые являются субъектами закона о противодействии и предотвращении коррупции.