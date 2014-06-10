В Украине почти вдвое вырастут тарифы на воду

С 1 июля в Украине вырастут тарифы на водоснабжение в среднем на 84%, на водоотведение (стоки) — на 105%, на водопотребление (вода и стоки) — на 93%.

Как объяснили газете «Сегодня» в Нацкомиссии по госрегулированию в сфере комуслуг, которая их устанавливает, теперь украинцы будут платить за воду согласно экономически обоснованному уровню — то есть с заложенной рентабельностью до 5%.

«Тарифы на воду повышались в последний раз в 2008—2012 годах (в разное время в разных городах. — Авт.). За это время ее себестоимость выросла существенно — больше требуется средств на выплату зарплаты, закупку электроэнергии, реагентов. Водоканалы не могут работать в убыток, ведь им нужно думать о существовании своих предприятий, чтобы они вообще не умерли, — рассказал «Сегодня» член Нацкомиссии Дмитрий Григорьев. — В связи с этим с 1 июля повышаются тарифы на воду для 26 из 150 предприятий, обеспечивающих 87% рынка водоснабжения страны. Остальные водоканалы, скорее всего, повысят тарифы с 1 августа или осенью».

Тарифы на воду вырастут неравномерно: к примеру, в Ивано-Франковске водоснабжение подорожает на 41,7%, в Черновцах — на 14,6%. Как отмечают в Нацкомиссии, «причесать под гребенку» все «водные» тарифы неправильно, поскольку у водоканалов разные проблемы, требующие индивидуальных решений, разное расстояние до водных источников.

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«Где-то нужно ремонтировать изношенные сети, где-то закупать оборудование для лабораторий, проверяющих качество воды. На эти задачи нужны разные объемы финансирования, поэтому сегодня предприятия водной отрасли разрабатывают инвестпроекты, например, по модернизации очистных сооружений. Под эти бизнес-планы реально получить кредиты от Мирового банка. Такие успешные примеры по водоканалам уже есть», — говорит Григорьев.

В Нацкомуслуг уверяют, что рост тарифов на воду не сильно ударит по кошелькам украинцев. Так, незащищенные категории населения — пенсионеры и многодетные семьи — смогут воспользоваться льготами и субсидиями, а среднестатистическая семья из двух человек, согласно расчетам, будет платить в месяц на 36 грн больше — то есть не 40, а 76 грн.