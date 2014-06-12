Госстат насчитал в Украине около 19,4 млн квартир

Объем жилищного фонда Украины с 1 января 2013 года по 1 января 2014 года вырос на 0,24% и составил 1,097 млрд кв. м общей площади, сообщила Государственная служба статистики Украины.

При этом жилищный фонд городских поселений составил 63,8% (700,1 млн кв. м) от общего фонда.

По данным Госстата, почти весь жилфонд (98,2%) размещался в жилых домах квартирного типа, тогда как площадь общежитий и жилых помещений в нежилых зданиях в общем объеме составила всего 1,8%.

Общая численность квартир на 1 января 2014 года составила 19,4 млн. Из них 19,3% – однокомнатные, 37% - двухкомнатные, 32,8% – трехкомнатные. Еще 10,9% квартир имели 4 и более комнат.

На начало года в эксплуатации находилось 4,9 млн кв. м ветхого и аварийного жилищного фонда.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объем жилищного фонда Украины в 2012 году вырос на 0,73% - до 1,094 млрд кв. м общей площади.

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Справка УНИАН. Жилищный фонд - количество зданий, сооружений, используемых под жилье, с относящимися к ним вспомогательными помещениями. Единицами учета жилищного фонда являются: жилое строение, жилое помещение, общая и жилая площадь. Жилыми считаются строения постоянного типа, вся площадь которых или не менее 50% площади предназначены для проживания.