Мораторий на отчуждение общежитий могут продлить до 2019 года

Соответствующая инициатива содержится в проекте закона №4030а от 6 июня 2014 года, поданном на рассмотрение парламента Геннадием Зубко (ВО «Батькивщина»), Виталием Чугунниковым («УДАР») и Владимиром Сальдо («Экономическое развитие»).

Нардепы предлагают внести изменения в Закон Украины «О реализации жилищных прав жильцов общежитий», увеличив срок действия моратория на отчуждение общежитий с 6 до 10 лет, то есть – до 1 января 2019 года.

В пояснительной записке к законопроекту депутаты отмечают, что для обеспечения конституционных прав жильцов общежитий все общежития, которые строились за государственные средства и находятся в ведении или оперативном управлении предприятий и организаций или вошли в уставные фонды акционерных или коллективных предприятий, созданных в процессе приватизации, подлежат передаче в собственность территориальных общин. При этом, передача общежитий в собственность общин в соответствии с данным законом должна быть осуществлена в сроки, предусмотренные соответствующей государственной программой (ее реализация предусмотрена в 2012-2015 годах – УНИАН). Однако, по утверждению парламентариев, реализация данной программы затягивается, в том числе из-за отсутствия средств на ее финансирование в госбюджете.

«Ввиду тревожной ситуации, которая сложилась с выполнением Закона Украины «Об обеспечении реализации жилищных прав жильцов общежитий», в случае прекращения срока действия указанного моратория будут нарушены жилищные и имущественные права жильцов общежитий», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В таких условиях, по мнению авторов документа, необходимо продлить срок действия моратория до 2019 года.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре 2011 года Верховная Рада продлила мораторий на отчуждение общежитий, которые строились за государственные средства, до 1 января 2015 года.

В июле 2012 года парламент принял программу передачи общежитий в собственность территориальных общин. В частности, программа предусматривает передачу в собственность территориальных общин в 2012-2015 годах более 1 тысячи общежитий общей площадью почти 2,5 млн кв. м. В частности, в 2012 году предлагалось передать 214 общежитий, в 2013 году - 263 общежития, в 2014 году - 294 общежития и в 2015 году - 287 общежитий. Для этих целей предлагалось выделить 1,224 млрд грн, из которых 612,2 млн грн – из госбюджета. Однако, начиная с 2013 года, из госбюджета не выделялись средства для финансирования данной программы.