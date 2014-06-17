В Украине могут создать реестр малообеспеченных заемщиков по ипотеке

Ассоциация «Украинский кредитно-банковский союз» (УКБС) предложила Национальному банку Украины создать реестр малообеспеченных заемщиков, обслуживающих ипотечные кредиты, сообщила пресс-служба ассоциации.

«Создание реестра малообеспеченных заемщиков, обслуживающих ипотечные кредиты, позволит государству вместе с банковской системой поддержать социально незащищенных граждан, платежеспособность которых ухудшилась вследствие резкой девальвации гривни», - говорится в сообщении.

По убеждению банкиров, реестр позволит выделить категорию социально незащищенного населения, которое обслуживает жилищные кредиты (валютные или гривневые) и действительно нуждается в смягчении условий кредитования в связи с кризисом. А также отграничить от льгот состоятельных заемщиков, которые брали кредиты на покупку VIP-жилья или жилья для коммерческих целей (сдачи в аренду или перепродажи), и должников, которые не платили и при стабильном курсе.

«Такой подход, когда поддержка будет предоставляться заемщику независимо от валюты кредитования, а в зависимости от уровня его материального обеспечения и социальной защищенности, является более взвешенным и справедливым по сравнению с популистскими инициативами поддержки только «валютных» заемщиков путем принуждения банков конвертировать их кредиты в гривневые по курсу и со ставкой значительно ниже рыночных», - отмечают банкиры.

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По мнению ассоциации, возложение на банки всех убытков от резкой девальвации гривни должников по валютным кредитам может иметь крайне негативные последствия не только для банковской системы, но и для всего государства.

«Количество проблемных банков может быстро увеличиться, в том числе и среди государственных, докапитализация которых будет означать дополнительные незапланированные нагрузки на госбюджет и уменьшение финансирования социальных программ», - говорится в сообщении.

В УКБС отмечают, что в текущих условиях важно найти компромисс для людей, которые взяли кредиты под покупку жилья и сегодня по объективным причинам не могут их должным образом обслуживать. Независимо от того, в какой валюте были получены эти кредиты – в иностранной или национальной, добросовестный заемщик должен быть уверен, что банк не заинтересован в его выселении из единственного жилья.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины направил банкам на рассмотрение проект закона Украины “О регулировании ситуации с погашением обязательств по кредитам в иностранной валюте, обеспеченных ипотекой”. Проект предусматривает обязательство банков по заявлению должников конвертировать долларовую ипотеку по курсу на 1 января 2014 года (7,993 грн/долл.) при сохранении неизменной процентной ставки.

По подсчетам банкиров, убытки банков от реструктуризации ипотечных кредитов в валюте путем их конвертации по курсу Национального банка 7,99 грн/долл. могут достичь 16 млрд грн.