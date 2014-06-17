Строительство в Украине замедлилось на 6,5%

По данным Госстата, строительные предприятия уменьшили объем работ по строительству зданий на 7,3% - до 8,647 млрд грн. При этом объем работ по строительству жилых зданий увеличился на 16,2% - до 4,034 млрд грн, а по строительству нежилых объектов - сократился на 21,3%, до 4,613 млрд грн. Объем работ по строительству инженерных сооружений снизился на 5,7% - до 8,679 млрд грн.

Работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-мае составили 84,6% от общего объема, работы по капитальному и текущему ремонту – 7,9% и 7,5% соответственно.

По данным Госстата, строительные предприятия Киева за отчетный период снизили объемы работ на 8,8% - до 3,95 млрд грн, выполнив 22,8% от общего объема работ в стране.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, строительные предприятия Украины в январе-апреле 2014 года сократили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8% - до 13,089 млрд грн.

В 2013 году стройпредприятия сократили объемы работ по сравнению с 2012 годом на 14,5% - до 58,88 млрд грн, а в 2012 году - на 14%, до 62,28 млрд грн.