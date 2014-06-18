Кризис на рынке недвижимости не будет затяжным – эксперт

Кризисные явления на рынке недвижимости Украины долго не продлятся - как только нормализуется политическая и экономическая ситуация в стране, рынок войдет в активную стадию развития.

Как сообщила УНИАН пресс-служба проектной группы «Архиматика», соответствующий прогноз озвучил директор компании Александр Попов.

«Предыдущий кризис сделал из застройщиков хороших кризис-менеджеров. Причиной затяжного кризиса в 2008-2010 годах стал непрофессионализм самих участников рынка. Сегодня же многие реально оценивают риски, свои финансовые и технические возможности. Поэтому даже если сейчас рынок «штормит», то продлится это недолго», – цитирует Попова пресс-служба.

По его словам, если еще месяц назад застройщики массово отказывались от проектирования новых объектов, то уже сегодня часть из них пришла к пониманию, что сейчас самое время заниматься проектированием новостроек, высокий спрос на которые будет через год-два.

Что касается самих проектов, то, по мнению эксперта, существенно они не изменятся.

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«За последние несколько лет аппетит покупателей не вернулся на тот уровень, каким он был до 2007 года. По-прежнему проектируют и строят компактные квартиры, спрос на которые будет и в будущем», – резюмировал архитектор.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты отмечали, что нынешний кризис на рынке жилой недвижимости во многом повторяет тенденции кризиса 2008 года, связанные с существенным сокращением количества сделок, а также проседанием долларовых цен и ростом стоимости недвижимости в гривне. По данным аналитиков, долларовые цены на жилье в Украине с начала года снизились на 20-25%. В гривне же из-за существенной девальвации нацвалюты стоимость жилых квадратных метров выросла в пределах 10-15%. При этом рынок жилья в Украине замер. Весной текущего года количество сделок купли/продажи квартир сократилось до минимума. Впрочем, в конце мая - первой половине июня эксперты и участники рынка отмечали некоторую активизацию продаж.