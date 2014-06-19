Украина опустилась на 13 позиций в рейтинге прозрачности рынка недвижимости

Украина опустилась с 61-го на 74-е место в рейтинге прозрачности мировых рынков недвижимости (Global Real Estate Transparency Index 2014), составляемом международной консалтинговой компанией Jones Lang LaSalle (JLL).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба консалтинговой компании Jones Lang LaSalle (JLL) в Украине.

«Украина утратила позиции в перечне рынков со средней прозрачностью и перешла в разряд стран с низкой прозрачностью. По итогам рейтинга 2014 года Украина занимает 74-е место (между Панамой и Кувейтом), опустившись с 61 позиции», - сказано в сообщении.

Составители рейтинга отметили, что потеря позиций в рейтинге произошла из-за политической нестабильности в стране, которая неблагоприятно сказалась на прозрачности рынка недвижимости Украины.

Первое место в рейтинге, согласно результатам 2014 года заняла Великобритания, тогда как США опустились на вторую строчку рейтинга. Помимо этого в список стран с самыми прозрачными рынками недвижимости вошли Австралия, Новая Зеландия, Франция, Канада, Нидерланды, Ирландия и Финляндия.

При этом, специалисты JLL отмечают, что ключевыми глобальными факторами, способствующими повышению уровня прозрачности рынка недвижимости, является осознание на государственном уровне того, что низкая прозрачность негативно сказывается на объемах инвестиций в страну, а также внимание, уделяемое СМИ проблемам коррупции, скандалам и несчастным случаям в сфере строительства.

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Справка УНИАН. Исследование Global Real Estate Transparency Index проводится компаниями Jones Lang LaSalle и ее подразделением LaSalle Investment Management каждые два года на протяжении последних 15 лет – с 1999 года.

В 2014 году в рамках исследования специалисты JLL рассчитывали показатель прозрачности на 102 мировых рынках недвижимости. Каждый рынок был проанализирован по 115 различным факторам путем сбора данных и опроса исследователей в регионах, а также бизнес-лидеров.

Jones Lang LaSalle – компания, предоставляющая финансовые и комплексные услуги в области недвижимости в 75 странах. Портфель компании составляет около 279 млн кв. м по всему миру, а годовой оборот - 4 млрд долл.

В 2013 году Jones Lang LaSalle закрыла сделки по купле-продаже и привлечению финансирования общим объемом 99 млрд долл.

В России и странах СНГ Jones Lang LaSalle представлена офисами в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве.