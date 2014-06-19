Тарифы на комуслуги вырастут во всех регионах Украины – Гройсман

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в частности, водо- и теплоснабжение, ожидает все регионы Украины в разных масштабах, сказал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Владимир Гройсман.

«Очевидно, что Киев не поднимал тарифы уже много времени и поэтому такое большое повышение. Этого можно ожидать и в других регионах Украины в разных процентах, поскольку разная структура производства тепловой энергии и разное положение дел. Где-то может быть поднятие тарифов на 10-15%, а где-то 50% и выше», - сказал Гройсман на брифинге в четверг.

При этом он напомнил, что вместе с ростом тарифов правительство вводит механизм компенсаций и субсидий для незащищенных слоев населения.

«Вы знаете, что правительством предусмотрен компенсационный механизм. При увеличении стоимости услуг соответственно больше людей получат возможность и право на вхождение в программу субсидий», - отметил Гройсман.

Вместе с тем, на вопрос, связано ли повышение тарифов на горячую воду и отопление с высокой стоимостью российского газа для Украины, Гройсман ответил утвердительно.

«Больше всего это связано с тем, что Россия проводит достаточно агрессивную энергетическую политику по отношению к Украине с точки зрения повышения цены. Вы знаете, что мы покупаем газ у России плюс есть собственная добыча и есть цена которую устанавливает НКРЭ в Украине. От этого и формируется тариф. То есть, когда составляющая тарифа меняется, тогда и может расти тариф», - добавил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, после смены власти в Украине новое правительство во главе с Арсением Яценюком объявило курс на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения, в частности, на газ, электричество и централизованное теплоснабжение. Так, стоимость газа для населения с 1 мая выросла в 1,5 раза, до 1089 грн за тыс. кубометров с 720,54 грн за тыс. кубометров. С 1 июня Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), повысила тарифы на электроэнергию для населения на 10-40% в зависимости от объемов ее потребления. Кроме того, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), приняла решение о повышении тарифов на услуги по централизованному теплоснабжению в среднем на 40% с 1 июля текущего года.

В частности, тарифы на горячее водоснабжение и отопление в Киеве с 1 июля вырастут почти на 70% и 60% соответственно. Нацкомуслуг с 1 июля установила тариф для «Киевэнерго» на горячее водоснабжение на уровне 25,1 грн/куб. м, на централизованное теплоснабжение – на уровне 375,30 грн/Гкал.