В России стоимость проектирования стадионов к ЧМ-2018 завысили вдвое

Счетная палата РФ выявила существенное завышение стоимости работ по проектированию семи стадионов, возводимых к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на данные отчета аудиторов.

Речь идет об объектах в Калининграде, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Справедливой стоимостью ведомство считает 2,73 млрд, а не 5,82 млрд руб., зафиксированных госконтрактами от 2012-2013 годов, которые местные власти заключили с подрядными организациями. Как отмечается в отчете, по отдельным объектам смета оказалась выше в три-четыре раза.

Наряду с этим, в документе представлены оценки федерального автономного учреждения "Главгосэкспертиза России", которое рассмотрело смету на проектные работы по всем указанным объектам. Наибольшее завышение сметы выявлено по стадиону в Нижнем Новгороде, проектирование которого "Главгосэкспертиза России" оценивает в 245,6 млн руб. При этом цена заключенного госконтракта на проведение проектных работ составила 890,65 млн руб., что почти в четыре раза больше. Было выявлено, что при расчете сметы был неправомерно применен ряд повышающих коэффициентов.

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В Ростове-на-Дону и Калининграде цена контрактов (892,9 млн и 849,75 млн руб. соответственно) примерно в три раза выше оценок "Главгосэкспертизы России" (326 млн и 290 млн руб. соответственно). В Екатеринбурге и Самаре смета оказалась выше в два раза, в Волгограде и Саранске - в 1,5 раза.

Отчет аудиторов содержит комментарий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ о том, что представленные факты "Главгосэкспертизы России" не являются заключением о достоверности сметной стоимости объектов, поскольку были рассмотрены отдельные документы, предоставленные учреждению для анализа.

