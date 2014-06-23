Мировые расходы на инфраструктуру за 10 лет удвоятся до $9 трлн в год

Мировые расходы на капитальные проекты и инфраструктуру сдвинутся с Запада на Восток и превысят $9 триллионов к 2025 году, согласно прогнозу, опубликованному в понедельник компанией PricewaterhouseCoopers, сообщает Рейтер.

Этот рост возглавит Китай, который обошел США по расходам на инфраструктуру в 2009 году. В мировых масштабах эти инвестиционные расходы составили $4 триллиона в 2012 году.

"Развивающиеся рынки, особенно Китай и другие страны Азии, в отсутствие бремени восстановления после финансового кризиса, покажут значительно более быстрый рост расходов на инфраструктуру", - сказал Ричард Абади из Pricewaterhouse.

Согласно исследованию, около $78 триллионов будут потрачены на капитальные проекты и инфраструктуру во всем мире с настоящего времени до 2025 года.

Доступность финансирования и госинвестиций, демографические факторы, урбанизация и обеспеченность природными ресурсами - все это подстегнет будущие расходы на инфраструктуру, считает Pricewaterhouse.

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В США затраты на капитальные проекты и инфраструктуру, как ожидается, достигнут $1 триллиона в год к 2025 году, повышаясь в среднем на 3,5 процента ежегодно.