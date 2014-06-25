Суд вернул государству земли Межигорья

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, суд удовлетворил 2 иска прокуратуры области к Вышгородской районной госадминистрации, ООО «Танталит» и благотворительному фонду "Возрождение Украины" об отмене распоряжений, признании недействительными государственных актов и истребовании земель резиденции в пользу государства.

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Установлено, что указанные земли стоимостью более 118 млн грн были отчуждены распоряжениями Вышгородской районной госадминистрации, хотя изъятие, передача в аренду и дальнейшая продажа земель рекреационного назначения относятся к компетенции Кабинета министров.

Хозяйственный суд согласился с доводами прокуратуры области и принял решение об удовлетворении этих исков и возвращении земель Межигорья в государственную собственность.