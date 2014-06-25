Украина сэкономит свыше 10 млн грн на содержании госдач

До конца года государство сэкономит свыше 10 млн грн благодаря решению правительства, в соответствии с которым на протяжении почти трех месяцев лица, проживающие на государственных дачах, сами 100% оплачивают коммунальные услуги.

Читайте такжеМиллионы на чартеры для чиновников отдадут армии

Об этом сказал министр Кабинета министров Украины Остап Семерак сегодня на брифинге, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Еще три месяца тому назад правительство приняло постановление, которым изменило правила оплаты проживания лиц в государственных санаториях «Конча-Заспа» и «Пуща-Водица» и рассекретило это постановление, – сказал министр. – Уже сейчас мы видим экономию государственных средств. Скажем, в санатории «Конча-Заспа», который имеет 68 домиков и 4 корпусных пансионата, проживает 172 семьи нынешних и бывших чиновников. Раньше они платили за коммунальные услуги лишь 30% их стоимости. До конца года мы сэкономим свыше 10 млн грн в госбюджете. Но самое важное, что установлена социальная справедливость».

Семерак также напомнил, что 6 июня этого года проведен первый аукцион по реализации автомобилей Секретариата Кабинета министров. «Трудно предсказать общую сумму вырученных средств от продажи автомобилей, но в первом аукционе мы получили на 30% больше средств, чем заявлена оценка стоимости машин. На сегодняшний день сэкономлено приблизительно 20 млн грн, которые шли на обеспечение финансирования автопредприятия Секретариата КМУ», – отметил Семерак. Для участия во втором аукционе все желающие могут зарегистрироваться до 27 июня. Он состоится 3 июля.