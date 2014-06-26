Банкиры назвали условия реструктуризации валютных кредитов в гривню

Реструктуризировать в гривню нужно валютные кредиты граждан, полученные на приобретение жилья для личного проживания, и если это жилье является единственным для заемщика или его семьи, считают в Независимой ассоциации банков Украины.

Банкиры предлагают реструктуризировать кредит по одному договору в банковской системе, задолженность по которому на начало 2014 года не превышает эквивалент 1,5 млн грн по официальному курсу на день подписания кредитного договора.

«Такие ограничения являются справедливыми и позволят не перекладывать риски тех, кто покупал за кредитные средства по несколько квартир с целью их перепродажи или сдачи в аренду», - считает и.о. исполнительного директора НАБУ Елена Коробкова.

Также ассоциация предлагает не реструктуризировать кредиты, полученные заемщиками под залог жилой недвижимости, но использованные на ведение предпринимательской деятельности с целью получения прибыли.

По предложению НАБУ, остаток по кредиту нужно будет конвертировать по официальному курсу НБУ на 1 января 2014 года (по отношению к доллару США - на уровне 7,993 грн/долл.), и на эту сумму установить процентную ставку в размере 16,5% годовых. Помимо этого, ассоциация предлагает конвертировать сумму задолженности по курсу НБУ на день проведения реструктуризации, и начислять на разницу между этой суммой и суммой, конвертируемой по курсу 7,993 грн/долл., проценты по фиксированной ставке в 0,1% годовых и «прощать» заемщику эту задолженность, если до погашения кредита не будет просроченных платежей.

Читайте такжеДепутаты отказались переводить валютные кредиты в гривню

НАБУ предлагает проводить реструктуризацию на бесплатной основе, плату заемщика за услуги нотариуса по внесению изменений в ипотечный договор ограничить до 500 грн, вносить изменения в Госреестр имущественных прав бесплатно и списать начисленные штрафы по кредитам с 1 января 2014 года до даты проведения реструктуризации.

Также сообщается, что ассоциация озвучила эти условия в предложениях к законопроекту «О реструктуризации кредитных обязательств с иностранной валюты в национальную валюту Украины - гривню».

Читайте такжеРада запретила забирать жилье за валютные кредиты

Как сообщал УНИАН, Нацбанк направил банкам на рассмотрение проект закона Украины «О регулировании ситуации с погашением обязательств по кредитам в иностранной валюте, обеспеченных ипотекой», который предусматривает обязательство банков по заявлению должников конвертировать долларовую ипотеку по курсу на 1 января 2014 года (7,993 грн/долл.) при сохранении неизменной процентной ставки.

По оценкам банкиров, убытки банков от реструктуризации на таких условиях могут достичь 16 млрд грн.