Суд забрал у Арбузова 18 га леса под Киевом

Киево-Святошинский райсуд вернул в государственное пользование 18 га леса, которые были незаконно переданы семье бывшего вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, лесной участок находится в с. Дмитровка Киево-Святошинского района и должен был использоваться для культурно-оздоровительных и рекреационных целей. Однако, как установлено прокурорской проверкой, недобросовестные пользователи леса использовали его с нарушением требований законодательства.

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В частности без разрешения органов лесного хозяйства они построили на участке капитальные сооружения, что привело к повреждению лесных насаждений и нанесению вреда окружающей природной среде.

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Суд поддержал позицию прокуратуры области и удовлетворил иск о расторжении договора о долгосрочном пользовании участком и возвращении его в пользование государственного предприятия «Киевское лесное хозяйство».