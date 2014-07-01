С сегодняшнего дня в Украине выросли тарифы на воду

С 1 июля в Украине повышаются тарифы на воду для 26 из 150 предприятий, обеспечивающих 87% рынка водоснабжения страны. Остальные водоканалы, скорее всего, повысят тарифы с 1 августа или осенью.

В Нацкомиссии по госрегулированию в сфере комуслуг, которая их устанавливает, объяснили, что теперь украинцы будут платить за воду согласно экономически обоснованному уровню — то есть с заложенной рентабельностью до 5%.

Тарифы на воду вырастут неравномерно: к примеру, в Ивано-Франковске водоснабжение подорожает на 41,7%, в Черновцах — на 14,6%. Как отмечают в Нацкомиссии, «причесать под гребенку» все «водные» тарифы неправильно, поскольку у водоканалов разные проблемы, требующие индивидуальных решений, разное расстояние до водных источников.

В Киеве тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод вырос более чем в 2,3 раза - до 7,46 грн/куб. м, а на горячее водоснабжение – на 58-69%, до 23,5-25,1 грн/куб. м.

В Чернигове стоимость услуг по водоснабжению и водоотводу возрастет на 74,4%. На сегодняшний день в Чернигове стоимость услуг по водоснабжению и водоотводу составляет 5,11 грн.

Во Львове тариф на горячую воду для населения вырос на 45,2-55,9% - до 25,04-26,88 гривны / куб. м и на холодную - на 38,61%, или 2,22 грн, до 7,98 грн / куб. м.

В Днепропетровске тариф на водоснабжение для населения вырастет на 55% - до 8,36 грн. Согласно расчетам комиссии, за 1 куб. м воды без учета услуг водоотвода жители Днепропетровска будут платить 4,68 грн, с учетом водоотвода – 8,36 грн.

В Одессе тарифы на водоснабжение и водоотведение для населения увеличатся более чем в два раза: на централизованное водоснабжение – 4,06 грн за 1 куб. м (без НДС); на централизованное водоотведение – 3,53 грн за 1 куб. м (без НДС).

Таким образом, с учетом НДС стоимость 1 куб. м водоотвода повысится с 1,73 грн до 4,24 грн, водоснабжение подорожает с 2,73 грн до 4,87 грн.

В Кременчуге тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для населения повисят на 64% - с 4.80 грн/куб. м до 7,88 грн/куб. м.

Также, с сегодняшнего дня украинцы смогут получить компенсацию дополнительных расходов на оплату услуг газоснабжения, централизованного отопления и централизованного снабжения горячей воды в связи с повышением цен и тарифов на услуги.

В частности, предоставление компенсации зависит от дохода каждой отдельной семьи. Если такой доход ниже прожиточного минимума для семьи, ее члены имеют право на компенсацию. Размер прожиточного минимума для семьи определяется как сумма прожиточных минимумов для каждого члена семьи в соответствии с его принадлежностью к основным социальным и демографическим группам населения (в состав семьи включаются лица, зарегистрированные в жилом помещении).

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Как сообщал УНИАН, после смены власти в Украине новое правительство во главе с Арсением Яценюком объявило курс на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения, в частности, на газ, электричество и централизованное теплоснабжение. Так, стоимость газа для населения с 1 мая выросла в 1,5 раза, до 1089 грн за тыс. кубометров с 720,54 грн за тыс. кубометров.

С 1 июня Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), повысила тарифы на электроэнергию для населения на 10-40% в зависимости от объемов ее потребления.

Кроме того, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), приняла решение о повышении тарифов на услуги по централизованному теплоснабжению в среднем на 40% с 1 июля текущего года.