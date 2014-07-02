На первичном и вторичном рынке Киева снизилась стоимость квартир

Средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Киева в период с 3 июня по 2 июля 2014 года снизилась на 3,61% - до 1 307 долл. за квадратный метр.

Об этом УНИАН сообщила консалтинговая компания SV Development.

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 052 долл./кв. м, а самым дорогим – Печерский район, где средняя цена продажи составила 1 974 долл./кв. м.

Цена продажи квартир на «вторичке» в прошедшем месяце снизилась во всех районах столицы. Наибольшее снижение наблюдалось в Печерском и Голосеевском районах Киева – на 6,09% и 4,52%, до 1 974 долл./кв. м и 1 226 долл./кв. м, соответственно. Меньше всего в июне подешевели квартиры в Деснянском и Дарницком районах – на 1,19% и 2,05%, до 1 080 долл./кв. м и 1 052 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development, в мае 2014 года средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Киева снизилась на 3,49% - до 1 356 долл./кв. м.

В 2013 году средняя стоимость продажи квартир на «вторичке» столицы снизилась на 0,78% - до 1 901 долл./кв. м.

В то же время, по данным информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость», с начала 2014 года по июль средняя стоимость предложения квартир на вторичном рынке столицы в гривнях увеличилась на 38,7% - до 22 012 грн/кв. м, а в долларах - уменьшилась на 6,8%, до 1 851 долл./кв. м.

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Средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на первичном рынке недвижимости Киева в период с 3 июня по 2 июля 2014 года снизилась на 3,52% – до 1 179 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщила консалтинговая компания SV Development.

При этом самым дешевым в столице оставался Деснянский район со средним показателем 945 долл./кв. м, а самым дорогим – Печерский район, где средняя цена продажи квартир составила 1 694 долл./кв. м.

Цена продажи столичных квартир на «первичке» в прошедшем месяце снизилась во всех районах Киева. Больше всего подешевели квартиры в Печерском районе – на 4,99%, до 1 694 долл./кв. м, а меньше всего – в Оболонском, на 2,03%, до 1 252 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development, средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на первичном рынке недвижимости Киева в мае 2014 года снизилась на 2,86% – до 1 222 долл./кв. м.

В 2013 году средняя стоимость продажи квартир на «первичке» столицы снизилась на 0,87% - до 1 708 долл./кв. м.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV Realty.