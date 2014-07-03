Инвестиции в российскую недвижимость из-за санкций снизились на 60%

Объем инвестиций в российскую недвижимость за первое полугодие 2014 года снизился на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составил 1,4 млрд долларов, подсчитали аналитики консалтинговой компании Jones Lang la Salle (JLL), передает Прайм.

"Замедление роста экономики страны и волатильность валюты, напряженность в Украине вместе с международными санкциями, направленными против России, являлись основными причинами беспокойства среди игроков рынка", - отметил руководитель отдела исследований компании JLL Том Манди.

Как подсчитали в JLL, объем вложений во втором квартале составил 842 млн долларов, сократившись по сравнению с соответствующим периодом 2013 года на 36%. В первом квартале в российскую недвижимость было инвестировано 545 млн долларов, что на 73% меньше, чем годом ранее.

По результатам первых шести месяцев в приоритете у инвесторов были гостиничный и офисный сегменты рынка: на их долю пришлось 37% и 24% объема вложений соответственно.

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Самым привлекательным городом для инвесторов по-прежнему остается Москва. По результатам первого полугодия 2014 года в нее вложено 85% от общего объема средств за отчетный период. Доля Санкт-Петербурга выросла до 8% по сравнению с 5% за первые шесть месяцев прошлого года, а на регионы пришлось 7%.

В первом полугодии 2014 года доля иностранного капитала в общем объеме инвестиций составила 18% по сравнению с 59% в аналогичном периоде 2013 года.

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Эксперты JLL сохраняют годовой прогноз объема инвестиций в недвижимость России на уровне 3,4 млрд долларов. "Замедление роста экономики и волатильность обменного курса продолжат оказывать влияние на спрос. Кроме того, экономические санкции могут создать дополнительные риски для бизнеса, такие как увеличение издержек, и отражают повышенное беспокойство среди иностранных инвесторов", - отметил Манди.

При этом, по его мнению, в целом рынок недвижимости находится в хорошем состоянии: он восстановился после кризиса 2008 года, а значительная ненасыщенность качественными площадями по-прежнему привлекает инвесторов. "Таким образом, после низких показателей 2014 года мы имеем все шансы получить высокие результаты в следующем 2015 году", - заключил эксперт.