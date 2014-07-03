Земля под Киевом подешевела почти на треть

Средняя стоимость земельных участков под коттеджное строительство в пригороде Киева за период с 4 апреля по 3 июля 2014 года снизилась на 31,91% - до 2 104 долл./сотка, сообщила УНИАН консалтинговая компания SV Development.

«При этом в области самым дешевым оставался Переяслав-Хмельницкий район со средним показателем 712 долл./сотка, самым дорогим - Киево-Святошинский район, где средняя цена продажи составила 3 125 долл./сотка», - говорится в сообщении SV Development.

По данным компании, снижение стоимости земли под застройку в прошедшем квартале наблюдалось во всех районах Киевской области. Наиболее существенное снижение наблюдалось в Броварском районе - на 33,78%, до 1 674 долл./сотка, а меньше всего - в Фастовском районе - на 30,78%, до 722 долл./сотка.

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Как сообщал УНИАН, по данным SV Development , средняя стоимость земельных участков под коттеджное строительство в пригороде Киева в І квартале 2014 года снизилась всего на 0,93% - до 3 093 долл./сотка.

В 2013 году земля в пригороде столицы также подешевела несущественно – всего на 0,35% - до 3 121 долл./сотка.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV Realty.