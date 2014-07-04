Олимпийские объекты Сочи превратят в игорные зоны

Депутаты Госдумы РФ разрешили создание игорной зоны в Сочи.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, для этого вносится изменение, согласно которому границы игорной зоны на территории Краснодарского края будут определяться правительством РФ в границах земельных участков, предоставленных для размещения олимпийских объектов федерального значения, финансирование и строительство которых не осуществлялось за счет бюджетных ассигнований или средств госкорпорации "Олимпстрой". Решения будут приниматься на основании предложений органов госвласти Краснодарского края, внесенных в федеральное правительство.

Таким образом, разрешается использование олимпийских объектов, финансирование строительства которых для Олимпиады в Сочи осуществлялось за счет средств частных инвесторов, в качестве объектов игорной зоны в Краснодарском крае.

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Ранее с инициативой создать в Сочи игорную зону выступил глава Сбербанка России Герман Греф. Банк контролирует ОАО "Красная Поляна", которая построила горнолыжный спортивно-туристический комплекс "Горная карусель".

Действующее законодательство допускает создание игорных на территориях четырех регионов - Алтайского, Краснодарского, Приморского краев и Калининградской области.