Аренда квартир в Киеве подешевела на 31%

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в период с 5 апреля по 4 июля 2014 года снизилась на 31,08%, до 479 долларов в месяц, сообщили УНИАН в консалтинговой компании SV Development.

«При этом самым дешевым оставался Голосеевский район, где средняя цена аренды 1-комнатной квартиры составляет 301 долл./месяц, самым дорогим – Печерский район – 489 долл./месяц», – говорится в сообщении.

По данным компании, снижение стоимости аренды квартир в прошедшем квартале наблюдалось во всех районах столицы. Аренда однокомнатных квартир больше всего подешевела в Святошинском районе Киева – на 32,29%, до 302 долл./месяц, а меньше всего – в Печерском районе – на 29,84%, до 489 долл./месяц.

Цена аренды «двушек» во ІІ квартале больше всего снизилась в Подольском районе – на 31,66%, до 449 долл./месяц, а меньше всего – в Деснянском районе, на 29,17%, до 403 долл./месяц.

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Наибольшее снижение стоимости аренды трехкомнатных квартир было зафиксировано в Шевченковском районе столицы – на 32,54%, до 767 долл./месяц. Меньше всего подешевела аренда «трешек» в Подольском районе столицы – на 30,25%, до 551 долл./месяц.

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в 2013 году снизилась всего на 0,14% – до 692 долл./в месяц. Обвал долларовой стоимости аренды жилья во втором квартале произошел вследствие экономической и политической нестабильности в стране и обвала курса гривни почти на 50%.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV Realty.Группа «Метинвест» - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний.