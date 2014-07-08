Квартирный скандал под Киевом: под угрозой сдачи 700 квартир в Ирпене

Об этом сказано на официальном сайте компании bgm.ua

Согласно сообщения, компания-застройщик «БилдГруппМенеджмент» вынуждена приостановить строительство из-за рейдерских атак на компанию.

В частности, одна часть инвесторов пытается уволить нынешнее руководство компании и назначить новое.

«Еще 22 февраля этого Государственным регистратором Ирпенского мую в киевского области - на основании поддельного протокола общего собрания, который скрепленной поддельной печатью предприятия - внесены изменения в ЕГРПОУ, которыми пытались освободить Бречко И.В. с должности директора и назначить нового директора», - сказано на сайте.

Там же приводится информация о том, что Инна Бречко добилась через суд своего восстановления в качестве директора «БилдГруппМенеджмент».

«Впервые в марте месяце меня уволили в нарушение трудового законодательства. Суд восстановил меня в должности директора. Сейчас я нахожусь в декретном отпуске», - цитирует сайт И. Бречко, уточнив, что за сменой руководства компанией стоит скандально известный депутат райрады Ирпеня Валерий Пеший.

Кроме того, Бречко сообщает, что к давлению на нее подключились и правоохранительные органы.

В апреле прошло года «Украинская правда» провела расследование и выяснила, что Валерий Пеший имеет отношение к скандальному дерибану Коцюбинского леса под Киевом.

Пеший является депутатом Ирпенской горсовета от "Батькивщины" и был членом земельной комиссии.

Компания «БилдГруппМенеджмент» совершила ряд успешных строительных проектов на территории Ирпеня. В частности, занималась строительством дорог, многоэтажных домов, детского сада «Крепость» на 170 мест.