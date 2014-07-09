Швейцария выделит Житомиру 190 млн гривень на энергоэффективность

Правительство Швейцарской Конфедерации выделит Житомиру 14,5 млн швейцарских франков, что составляет почти 190 млн грн, на улучшение инфраструктуры и систем энергоэффективности города.

Как сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на директора Швейцарского бюро сотрудничества в Украине Гуидо Бельтрани, выделение данных средств предусмотрено проектом «Европейская энергетическая награда» (European Energy Award, EEA).

Согласно сообщению, правительство Швейцарии определило Житомир в качестве следующего из городов Украины для внедрения данного проекта на конкурсной основе, а его реализация намечена в течение 2014-2017 годов.

«Проект включает три компонента: внедрение EEA на муниципальном и национальном уровнях, восстановление систем центрального отопления в выбранных районах и общественных зданиях, а также расширение потенциала «Житомиртеплокоммунэнерго», – цитирует Бельтрани пресс-служба Минрегиона.

Бельтрани также напомнил, что в июне 2014 года между Немецким агентством международного сотрудничества (GIZ), работающим над улучшением энергоменеджмента и энергомониторинга в Житомире, горсоветом и Швейцарским бюро сотрудничества в Украине был подписан меморандум о взаимопонимании относительно координации действий в ходе реализации проектов энергоэффективности в Житомире.

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Как сообщал УНИАН, в 2011 году для реализации проекта EEA при поддержке Швейцарии был отобран город Винница. Тогда сообщалось, что общая сумма средств, которая в 2011-2014 годах будет направлена на выполнение программы, составит 220,246 млн грн, в том числе 176,196 млн грн – от Швейцарии.

Проект предусматривает комплексную модернизацию системы теплоснабжения, замену старых труб теплосетей на предварительно изолированные, вывод из эксплуатации старых котельных с подключением их потребителей к более мощным, установление современных и эффективных котлов (в некоторых случаях на альтернативных видах топлива), создание более 100 индивидуальных теплопунктов и прочее.

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Справка УНИАН. «Европейская энергетическая награда» (European Energy Award, EEA) основана Швейцарией в 1988 году. EEA на сегодня является одним из международных инструментов поддержки городов, энергетическая политика которых направлена на рациональное использование энергоресурсов и увеличение доли возобновляемых источников энергии в их энергетическом балансе. По состоянию на июль 2014 года участниками проекта EEA являются свыше 1,2 тыс. городов в 12 странах мира.