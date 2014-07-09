Швейцария выделит Житомиру 190 млн гривень на энергоэффективность
В 2011 году для реализации проекта EEA при поддержке Швейцарии был отобран город Винница
Правительство Швейцарской Конфедерации выделит Житомиру 14,5 млн швейцарских франков, что составляет почти 190 млн грн, на улучшение инфраструктуры и систем энергоэффективности города.
Как сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на директора Швейцарского бюро сотрудничества в Украине Гуидо Бельтрани, выделение данных средств предусмотрено проектом «Европейская энергетическая награда» (European Energy Award, EEA).
Согласно сообщению, правительство Швейцарии определило Житомир в качестве следующего из городов Украины для внедрения данного проекта на конкурсной основе, а его реализация намечена в течение 2014-2017 годов.
«Проект включает три компонента: внедрение EEA на муниципальном и национальном уровнях, восстановление систем центрального отопления в выбранных районах и общественных зданиях, а также расширение потенциала «Житомиртеплокоммунэнерго», – цитирует Бельтрани пресс-служба Минрегиона.
Бельтрани также напомнил, что в июне 2014 года между Немецким агентством международного сотрудничества (GIZ), работающим над улучшением энергоменеджмента и энергомониторинга в Житомире, горсоветом и Швейцарским бюро сотрудничества в Украине был подписан меморандум о взаимопонимании относительно координации действий в ходе реализации проектов энергоэффективности в Житомире.
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Как сообщал УНИАН, в 2011 году для реализации проекта EEA при поддержке Швейцарии был отобран город Винница. Тогда сообщалось, что общая сумма средств, которая в 2011-2014 годах будет направлена на выполнение программы, составит 220,246 млн грн, в том числе 176,196 млн грн – от Швейцарии.
Проект предусматривает комплексную модернизацию системы теплоснабжения, замену старых труб теплосетей на предварительно изолированные, вывод из эксплуатации старых котельных с подключением их потребителей к более мощным, установление современных и эффективных котлов (в некоторых случаях на альтернативных видах топлива), создание более 100 индивидуальных теплопунктов и прочее.
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Справка УНИАН. «Европейская энергетическая награда» (European Energy Award, EEA) основана Швейцарией в 1988 году. EEA на сегодня является одним из международных инструментов поддержки городов, энергетическая политика которых направлена на рациональное использование энергоресурсов и увеличение доли возобновляемых источников энергии в их энергетическом балансе. По состоянию на июль 2014 года участниками проекта EEA являются свыше 1,2 тыс. городов в 12 странах мира.